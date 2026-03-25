Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 131 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Will Hardcastle untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Reserven des Rückversicherers im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen. Die Daten hätten ausreichend Anhaltspunkte dafür gegeben, dass seine Erwartungen hinsichtlich der Freigabe der Reserven erfüllt werden können. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2026 veränderte er nur leicht. Für 2027 und 2028 jedoch kürzte er sie um ein respektive vier Prozent. Dies begründete der Experte mit den Margenperspektiven im Schaden- und Unfallbereich./rob/tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
131.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
129.75 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
129.60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.08%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
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