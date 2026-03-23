Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
118.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
128.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.81%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
125.88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.26%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
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|Minuszeichen in Zürich: SLI verliert nachmittags (finanzen.ch)
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20.03.26
|SMI aktuell: So bewegt sich der SMI nachmittags (finanzen.ch)
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20.03.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
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Analysen zu Swiss Re AG
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|Barclays Capital
|10.03.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
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|RBC Capital Markets
|27.02.26
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|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
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|07:48
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|Barclays Capital
|03.03.26
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|02.03.26
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|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
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|10.03.26
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