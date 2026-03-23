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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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23.03.2026 07:48:27

Swiss Re Underweight

Swiss Re
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Swiss Re-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Swiss Re-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
118.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
128.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.81%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
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07:48 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10.03.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
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