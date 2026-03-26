|Schritt vorwärts
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26.03.2026 06:41:00
Mobimo-Aktie: Immobiliengesellschaft erhält von Gemeinde Wangen-Brüttisellen grünes Licht für Ausbau
Die Immobiliengesellschaft Mobimo ist bei einem Projekt in Wangen-Brüttisellen einen Schritt weitergekommen.
Mit diesem Entscheid könne das Projekt für das gemischt genutzte Quartier nun weiter ausgearbeitet werden. Das Quartier Torfmatt soll auf dem ehemaligen ERNI-Areal, zwischen dem Dorfzentrum von Brüttisellen und dem Bahnhof Dietlikon im Kanton Zürich entstehen. Mobimo hat das Grundstück im Jahr 2021 gekauft.
Geplant ist ein Mix aus Wohnen sowie Gewerbe-, Büro- und Verkaufsflächen auf rund 16'000 Quadratmetern. Dabei sollen insgesamt rund 300 Wohnungen entstehen.
Küsnacht (awp)
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