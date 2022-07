Hilfe von Shark-Tank-Juror: Leidenschaft finden um so Karriere zu machen

Leidenschaft und Talent sind gleichermassen wichtig

In einem Gespräch mit CNBC Make It verrät der Unternehmer und Shark Tank-Juror Kevin O’Leary drei Schritte, wie man seine Leidenschaft findet und so die eigene Karriere vorantreibt. "Das ist die Magie, wenn man das Richtige für sich findet". Die gearbeiteten Stunden würden sich dann nicht mehr nach Arbeit anfühlen. Aber nicht jeder findet sofort seine Leidenschaft, in der er gleichzeitig beruflichen Erfolg erzielen kann. O’Leary gibt einige Tipps mit auf den Weg.

Zunächst solle man sich darüber im Klaren sein, dass ein starkes Interesse oder eine Leidenschaft an etwas nicht sofort erfolgversprechend ist. Man müsse auch gut sein in dem, was man tut. Diesen Rat gab ihm einst sein Stiefvater mit auf den Weg, als O’Leary noch davon träumte, Musiker zu werden. Zwar hatte er eine grosse Leidenschaft dafür entwickelt, sei seinem Stiefvater zufolge jedoch schlicht und ergreifend nicht gut genug darin gewesen, um damit Karriere zu machen. Man müsse also etwas finden, woran man einerseits grosses Interesse hegt und in dem man andererseits gut ist.

Um herauszufinden, was das ist, sollte man sich laut O’Leary breit gefächert orientieren. Dies ginge zum Beispiel an der Uni, indem man zunächst einmal einen breiten Fokus setzt, bis man das gefunden hat, wofür man sich interessiert. Kurse in verschiedenen Bereichen oder Online-Programme können dabei helfen. Währenddessen solle man für sich selbst beobachten, worin man gute Leistungen erbringt. "Um Erfolg zu haben, sollte Ihre Leidenschaft auch mit Ihren Fähigkeiten und Talenten übereinstimmen. Bewerten Sie und sagen Sie: Okay, wo setze ich meine Zeit ein? Wo Sie sich anstrengen, das sind in der Regel die Dinge, in denen Sie gut sind. Und wenn man sich genug Zeit nimmt, wird man in der Regel auch wirklich gut darin", sagt O'Leary.

Diese Fähigkeiten sind derzeit gefragt

Wer noch keine Idee hat, in welchem Bereich seine Leidenschaft liegen könnte, kann laut O’Leary damit beginnen, sich neue Fähigkeiten anzueignen, die derzeit auf dem Markt gefragt sind. Auch in der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach bestimmten Berufen weiter gestiegen. "Das Bemerkenswerte an der Pandemie ist, dass die Künste wieder da sind: Schreibfertigkeiten, redaktionelle Fähigkeiten, alles, was mit sozialen Medien zu tun hat, ist jetzt wirklich, wirklich wichtig geworden", so O'Leary zu CNBC Make It. Social Media Management, Kommunikation und digitale Bild- und Videobearbeitung werde demzufolge immer wichtiger.

Selbstvermarktung in den Sozialen Medien kann Türen öffnen

Ist die Leidenschaft einmal gefunden, sollte man via Social Media auf sich und seine Kompetenzen aufmerksam machen. Wenn es nach O’Leary geht, am besten über alle verfügbaren Social Media Kanäle. Es ginge darum, sich mit Fachleuten zu vernetzen, attraktive Job-Angebote zu finden und seinen Mehrwert darzustellen. Ein Teil davon sei ein "starker" Lebenslauf auf LinkedIn. Der ideale LinkedIn-Lebenslauf verfügt laut O’Leary über eine Profilzusammenfassung von maximal drei Absätzen. <

Ausserdem kann einem die eigene Vermarktung in den Sozialen Medien Türen öffnen: "Gehen Sie auf soziale Medien hinaus und präsentieren Sie sich selbst. Sprechen Sie darüber, worin Sie gut sind und wie Sie den Menschen helfen können, ihre Geschäfte besser und effizienter zu führen. So kommen Sie zur Tür herein", rät O’Leary bei CNBC Make It.

Redaktion finanzen.ch