Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Litecoin im Fokus: Wer hat eigentlich den Litecoin entwickelt?
PayPal, Google & Co.: Deutsche Verbraucher schauen nach Alternativen zu US-Tech-Produkten
Wegen Sklavenarbeit: VW in Brasilien zu Millionenstrafe verdonnert
Novartis-Aktie: Studie offenbart positive Daten für Leqvio nach Zulassung
So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im August 2025 ein
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Meinungen 31.08.2025 22:30:38

Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften

Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften

So haben Experten die Intel-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Intel
19.84 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Die Intel-Aktie wurde im August 2025 von 4 Analysten analysiert.

4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 22,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 2,35 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 24,35 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research21,00 USD-13,7625.08.2025
Bernstein Research21,00 USD-13,7620.08.2025
UBS AG25,00 USD2,6719.08.2025
Bernstein Research21,00 USD-13,7612.08.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com