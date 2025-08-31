|Kurse + Charts + Realtime
31.08.2025 22:30:38
Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften
So haben Experten die Intel-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Die Intel-Aktie wurde im August 2025 von 4 Analysten analysiert.
4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 22,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 2,35 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 24,35 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|21,00 USD
|-13,76
|25.08.2025
|Bernstein Research
|21,00 USD
|-13,76
|20.08.2025
|UBS AG
|25,00 USD
|2,67
|19.08.2025
|Bernstein Research
|21,00 USD
|-13,76
|12.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
|
29.08.25
|Intel Aktie News: Intel büsst am Abend ein (finanzen.ch)
|
29.08.25