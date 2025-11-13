Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'761 -0.3%  SPI 17'545 -0.5%  Dow 47'457 -1.7%  DAX 24'042 -1.4%  Euro 0.9225 -0.3%  EStoxx50 5'743 -0.8%  Gold 4'171 -0.6%  Bitcoin 78'788 -2.8%  Dollar 0.7926 -0.7%  Öl 62.9 0.4% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’993.46
Pkt
-523.87
Pkt
-2.05 %
23:16:01
Index-Performance im Fokus 13.11.2025 22:33:53

Verluste in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Verluste in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Der NASDAQ 100 bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.05 Prozent leichter bei 24’993.46 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.511 Prozent leichter bei 25’386.95 Punkten, nach 25’517.33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’396.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24’908.60 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1.67 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24’750.25 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Wert von 23’849.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’036.16 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 19.15 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Cisco (+ 4.62 Prozent auf 77.38 USD), Verisk Analytics A (+ 2.24 Prozent auf 217.68 USD), Biogen (+ 2.01 Prozent auf 164.73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.95 Prozent auf 694.99 USD) und Gilead Sciences (+ 1.46 Prozent auf 125.20 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-7.15 Prozent auf 208.54 USD), Tesla (-6.64 Prozent auf 401.99 USD), Palantir (-6.53 Prozent auf 172.14 USD), Enphase Energy (-5.86 Prozent auf 28.91 USD) und Arm (-5.67 Prozent auf 140.31 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 60’817’438 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4.041 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
