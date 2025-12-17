Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PowerCo 17.12.2025 07:34:36

VW-Aktie: Batteriefabrik in Salzgitterin Betrieb genommen

VW-Aktie: Batteriefabrik in Salzgitterin Betrieb genommen

Der Volkswagen-Konzern eröffnet heute in Salzgitter seine erste Batteriezellfabrik.

Nach fast dreieinhalb Jahren Bauzeit läuft bei der Batterietochter PowerCo offiziell die Produktion an. Produziert wird hier künftig die neue Einheitszelle des Konzerns, die im kommenden Jahr erstmals bei den neuen Elektro-Kleinwagen VW ID. Polo und Cupra Raval zum Einsatz kommen soll.

Salzgitter ist der erste Standort der Volkswagen-Batterietochter. An der Zellfabrik auf dem Gelände des bisherigen VW-Motorenwerks war seit Juli 2022 gebaut worden. Weitere Werke entstehen derzeit in Valencia in Spanien und in St. Thomas in Kanada. VW setzt dabei auf eine Standardfabrik, die an allen Standorten nach gleichem Muster gebaut wird.

/fjo/DP/zb

SALZGITTER (awp international)

