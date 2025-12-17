Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|PowerCo
|
17.12.2025 07:34:36
VW-Aktie: Batteriefabrik in Salzgitterin Betrieb genommen
Der Volkswagen-Konzern eröffnet heute in Salzgitter seine erste Batteriezellfabrik.
VolkswagenNach fast dreieinhalb Jahren Bauzeit läuft bei der Batterietochter PowerCo offiziell die Produktion an. Produziert wird hier künftig die neue Einheitszelle des Konzerns, die im kommenden Jahr erstmals bei den neuen Elektro-Kleinwagen VW ID. Polo und Cupra Raval zum Einsatz kommen soll.
99.49 CHF -2.33%
Salzgitter ist der erste Standort der Volkswagen-Batterietochter. An der Zellfabrik auf dem Gelände des bisherigen VW-Motorenwerks war seit Juli 2022 gebaut worden. Weitere Werke entstehen derzeit in Valencia in Spanien und in St. Thomas in Kanada. VW setzt dabei auf eine Standardfabrik, die an allen Standorten nach gleichem Muster gebaut wird.
/fjo/DP/zb
SALZGITTER (awp international)
Weitere Links:
Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
14.12.25
|VW gears up for first production closure in Germany in its 88-year history (Financial Times)
|
12.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.12.25