Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 149 auf 151 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte seine Schätzungen an die Neunmonatszahlen an. Die Wolfsburger steckten weiter in ihrem Prozess der Selbstoptimierung, so der Experte in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Geschäftsjahr 2025 dürfte aber den Boden bilden./rob/ag/tih;

