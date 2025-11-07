FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Beim Autobauer gebe es am Ende vieler Tunnel etwas Licht, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er sieht sich darin bestätigt, dass VW zwar nach wie vor mit verschiedenen Problemen konfrontiert ist, aber gute Fortschritte macht. Dies gelte vor allem in Bezug auf China, US-Zölle, interne Umstrukturierungen und die Elektromobilität./tih/ag;