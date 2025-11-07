Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Beim Autobauer gebe es am Ende vieler Tunnel etwas Licht, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er sieht sich darin bestätigt, dass VW zwar nach wie vor mit verschiedenen Problemen konfrontiert ist, aber gute Fortschritte macht. Dies gelte vor allem in Bezug auf China, US-Zölle, interne Umstrukturierungen und die Elektromobilität./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.00 €
|
Abst. Kursziel*:
17.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
94.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.80%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
