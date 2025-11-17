Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
90.37CHF
0.36CHF
0.40 %
10:19:35
BRXC
27.11.2025 09:44:57
Volkswagen (VW) vz Halten
Volkswagen
90.37 CHF 0.40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen beim fairen Aktienwert von 95 Euro auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Premiummarken, allen voran der Sportwagentochter Porsche, belaste den Wolfsburger Mutterkonzern wohl auch 2026 noch, schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Außerdem werde der VW-Konzern weiterhin besonders negativ von der aktuellen US-Zollpolitik beeinflusst./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten
Kurs*:
96.80 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten
Kurs aktuell:
96.94 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
