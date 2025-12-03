Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. VW habe über eine Neuausrichtung in China gesprochen. Nachdem der sehr europäische ID nicht so gut angekommen sei, setzten die Wolfsburger auf gemeinsam mit Xpeng entwickelte Fahrzeuge und die eigene China Main Platform (CMP), um auf dem so wichtigen Markt wieder Fahrt aufzunehmen./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
106.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.06%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
106.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.49%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
