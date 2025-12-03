Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’941 0.4%  SPI 17’788 0.3%  Dow 48’034 0.4%  DAX 24’070.4600 0.8%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’738 0.4%  Gold 4’244.3500 0.8%  Bitcoin 72’549.2 -2.1%  Dollar 0.8031 0.0%  Öl 63.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Idorsia36346343ABB1222171Sika41879292
Top News
Deutsche Börse-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Lufthansa-Aktie kaum bewegt: Tochterunternehmen Eurowings führt Kunden mit Werbung zu CO2-Massnahmen in die Irre
Fitch bewertet Allianz weiterhin stark - Ausblick stabil - Aktie im Plus
Intel-Aktie mit Unsicherheiten: Strategiewende irritiert Anleger
Suche...
eToro entdecken

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

99.51
CHF
0.62
CHF
0.63 %
14:38:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 13:28:39

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

Volkswagen
99.51 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. VW habe über eine Neuausrichtung in China gesprochen. Nachdem der sehr europäische ID nicht so gut angekommen sei, setzten die Wolfsburger auf gemeinsam mit Xpeng entwickelte Fahrzeuge und die eigene China Main Platform (CMP), um auf dem so wichtigen Markt wieder Fahrt aufzunehmen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Volkswagen

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
106.10 € 		Abst. Kursziel*:
-17.06%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
106.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.49%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten