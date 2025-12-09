Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Volkswagen (VW) vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Volkswagen, BMW
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
106.35 €
|
Abst. Kursziel*:
3.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
106.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.33%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
08.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Volkswagen: VW-Chefstratege wechselt zu Mercedes (Spiegel Online)
|
05.12.25
|Bernstein Research beurteilt Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Am Freitagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX nachmittags (finanzen.ch)