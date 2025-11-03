Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Hummel warf in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des dritten Quartals die Frage in den Raum, ob das Glas bei den Wolfsburgern halb voll oder halb leer ist. Er geht unter dem Strich mit leichtem Optimismus in das Jahr 2026. Die geringe Bewertung der Aktien alleine sieht er aber nicht als ausreichendes Kaufargument./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90.18 €
|
Abst. Kursziel*:
5.34%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
92.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.48%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
