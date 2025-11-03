Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’260 0.2%  SPI 17’014 0.2%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’102 0.6%  Euro 0.9286 0.1%  EStoxx50 5’684 0.4%  Gold 4’016 0.4%  Bitcoin 86’390 -3.0%  Dollar 0.8067 0.3%  Öl 64.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dennoch schwächer
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
BP-Aktie höher: BP verkauft US-Beteiligungen an Sixth Street
Apple-Aktie: Wann sich der Einsatz von Macs im Unternehmen wirklich lohnt
Suche...
Plus500 Depot

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

83.95
CHF
0.08
CHF
0.09 %
09:04:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 07:17:53

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
83.94 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Hummel warf in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des dritten Quartals die Frage in den Raum, ob das Glas bei den Wolfsburgern halb voll oder halb leer ist. Er geht unter dem Strich mit leichtem Optimismus in das Jahr 2026. Die geringe Bewertung der Aktien alleine sieht er aber nicht als ausreichendes Kaufargument./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Volkswagen

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
90.18 € 		Abst. Kursziel*:
5.34%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
92.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.48%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:17 Volkswagen Neutral UBS AG
06:29 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen