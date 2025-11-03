Volkswagen 83.94 CHF 0.09% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Hummel warf in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des dritten Quartals die Frage in den Raum, ob das Glas bei den Wolfsburgern halb voll oder halb leer ist. Er geht unter dem Strich mit leichtem Optimismus in das Jahr 2026. Die geringe Bewertung der Aktien alleine sieht er aber nicht als ausreichendes Kaufargument./rob/ag/tih;

