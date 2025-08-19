Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Performance im Fokus 19.08.2025 22:34:21

Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben

Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben

Der NASDAQ Composite zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1.46 Prozent leichter bei 21’314.95 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.103 Prozent schwächer bei 21’607.45 Punkten, nach 21’629.77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21’610.24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21’277.71 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der NASDAQ Composite bei 20’895.66 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 19.05.2025, bei 19’215.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17’876.77 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 10.55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Intel (+ 6.97 Prozent auf 25.31 USD), Heartland Express (+ 6.44 Prozent auf 8.43 USD), Integra LifeSciences (+ 4.56 Prozent auf 14.69 USD), Mind CTI (+ 4.46 Prozent auf 1.17 USD) und Digi International (+ 4.39 Prozent auf 34.93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil American Superconductor (-8.68 Prozent auf 48.82 USD), Amtech Systems (-8.16 Prozent auf 5.40 USD), Rambus (-7.91 Prozent auf 69.78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.43 Prozent auf 336.57 USD) und Compugen (-5.81 Prozent auf 1.46 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 46’952’561 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.771 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

Analysen zu Intel Corp.

07:11 Intel Neutral UBS AG
12.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Intel Neutral UBS AG
03.07.25 Intel Neutral UBS AG
