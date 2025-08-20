Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktbericht 20.08.2025 22:34:25

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende leichter

Der NASDAQ Composite bewegte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Am Mittwoch gab der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0.67 Prozent auf 21’172.86 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.212 Prozent auf 21’269.67 Punkte an der Kurstafel, nach 21’314.95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 20’905.99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21’269.67 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20’895.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19’142.71 Punkte. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2024, den Wert von 17’816.94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9.81 Prozent nach oben. Bei 21’803.75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 17.29 Prozent auf 2.51 USD), Amtech Systems (+ 8.33 Prozent auf 5.85 USD), Century Casinos (+ 3.72 Prozent auf 2.51 USD), OraSure Technologies (+ 3.57 Prozent auf 2.90 USD) und AngioDynamics (+ 3.40 Prozent auf 9.13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Intel (-6.99 Prozent auf 23.54 USD), Digi International (-4.41 Prozent auf 33.39 USD), Heartland Express (-3.80 Prozent auf 8.11 USD), Werner Enterprises (-3.76 Prozent auf 27.66 USD) und Sangamo Therapeutics (-3.66 Prozent auf 0.54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’469’919 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.817 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5.77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

