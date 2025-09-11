Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der MDAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 30’141.98 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 311.699 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.131 Prozent fester bei 30’188.50 Punkten, nach 30’148.88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30’249.73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’039.62 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0.032 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.08.2025, lag der MDAX noch bei 31’282.97 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, bei 30’631.70 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, bei 25’105.73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17.20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 4.06 Prozent auf 7.84 EUR), HENSOLDT (+ 3.90 Prozent auf 95.90 EUR), AUTO1 (+ 2.43 Prozent auf 27.00 EUR), RENK (+ 2.41 Prozent auf 70.90 EUR) und Fraport (+ 1.79 Prozent auf 74.05 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Nemetschek SE (-6.33 Prozent auf 105.00 EUR), Nordex (-5.91 Prozent auf 20.06 EUR), CTS Eventim (-1.86 Prozent auf 87.00 EUR), RTL (-1.82 Prozent auf 35.15 EUR) und TeamViewer (-1.53 Prozent auf 8.70 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3’701’325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 28.818 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TUI-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch