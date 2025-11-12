Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gewinnplus 12.11.2025 16:32:40

TUI-Aktie gefragt: Operativer Gewinn übertrifft eigene Erwartungen

TUI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ besser abgeschnitten als selbst erwartet.

TUI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ besser abgeschnitten als selbst erwartet.

TUI
6.99 CHF 5.34%
Der Konzern profitierte von Rekordergebnissen in den Segmenten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten. Der Umsatz blieb leicht hinter den Erwartungen zurück.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Geschäftsjahr 2024/25 wechselkursbereinigt um 12,6 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Der Konzern hatte zuletzt einen Anstieg von 9 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt. Zu tatsächlichen Kursen betrug das Wachstum 9,0 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro.

Der Umsatz legte wechselkursbereinigt um 4,4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro zu, wozu beide Segmente beitrugen. TUI hatte zuletzt ein Wachstum am unteren Ende der Spanne von 5 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt.

Die vollständigen Zahlen sowie den Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und Details zur neuen Ausschüttungsstrategie wird TUI am 10. Dezember veröffentlichen.

Via XETRA klettert die TUI-Aktie zwischenzeitlich um 4,12 Prozent auf 7,58 Euro.

DOW JONES

