Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,75 Euro auf "Neutral" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Bank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 13:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.4 Prozent auf 30.74 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 13.04 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 902’050 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 89.9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



