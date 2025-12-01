TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Estelle Weingrod setzt in ihrem Ausblick für Europas Freizeitbranche 2026 vom Montagnachmittag vor allem auf Hotelbetreiber. Bei Gaming-Werten, Caterern und Gutscheinanbietern geht sie derweil sehr selektiv vor. Ihre Favoriten heißen Intercontinental Hotels, Accor, Compass Group und Flutter. Bei Tui mag Weingrod das Margenpotenzial und den Schuldenabbau./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8.16 €
|
Abst. Kursziel*:
65.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.23%
|
Analyst Name::
Estelle Weingrod
|
KGV*:
-
Analysen zu TUI AG
