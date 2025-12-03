Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’896 0.1%  SPI 17’715 0.1%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’803 0.4%  Euro 0.9338 0.0%  EStoxx50 5’721 0.6%  Gold 4’203 -0.1%  Bitcoin 74’792 2.0%  Dollar 0.8009 -0.3%  Öl 63.3 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Jefferies & Company Inc. beurteilt Airbus SE-Aktie mit Buy
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Zwischen Marktstress und neuen Chancen im Abnehmsegment
Inditex-Aktie springt hoch: Zara-Mutter meldet besseres Ergebnis als gedacht
November 2025: Experten empfehlen TUI-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Schweizer Inflation fällt im November wieder auf 0,0 Prozent
Suche...
Plus500 Depot

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expertenmeinungen 03.12.2025 11:27:00

November 2025: Experten empfehlen TUI-Aktie mehrheitlich zum Kauf

November 2025: Experten empfehlen TUI-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die TUI-Aktie in den Fokus genommen.

TUI
7.65 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Im November 2025 haben 2 Experten die TUI-Aktie analysiert.

1 Experte rät die TUI-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,450 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von TUI auf 8,226 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital--24.11.2025
Deutsche Bank AG11,00 EUR33,7217.11.2025
Bernstein Research7,90 EUR-3,9612.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

TUI zahlt Wandelanleihen früher als geplant zurück - Aktie aber verlustreich
TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt
TUI-Aktie gefragt: Operativer Gewinn übertrifft eigene Erwartungen

Bildquelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TUI AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.12.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 TUI Overweight Barclays Capital
17.11.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
29.09.25 TUI Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:23 SMI nimmt 13.000er-Marke ins Visier
09:03 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips drehen wieder nach oben
02.12.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
02.12.25 SGS stärkt Wachstum durch Akquisition
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’896.07 03.12.2025 11:20:30
Long 10’693.16 8.59 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 7.61 0.61% TUI AG

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
Aktien von Warner Bros und Netflix uneins: Rennen um Medienkonzern geht offenbar weiter - Netflix weiter dabei
Airbus-Aktie fällt: A320-Rumpfdefekt drückt November-Zahlen - Airbus bewertet weitere Schritte
Ethereum bereitet sich auf die Quanten-Ära vor: Vitalik Buterin präsentiert Roadmap bis 2028
Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie

finanzen.net News

Datum Titel
11:32 Aktien Frankfurt: Dax legt etwas zu - Hugo Boss brechen ein
11:26 ROUNDUP: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich
11:21 WDH/Rutte erwartet von Alliierten neue Milliarden für US-Waffen
11:20 Eurozone: Erzeugerpreise steigen leicht
11:15 Verband: E-Auto-Anteil am Gesamtmarkt wird weiter wachsen
11:01 ROUNDUP 2: EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland
10:58 ROUNDUP: Deutschland will Schutzabkommen für Hochsee beitreten
10:58 Hamburg prüft Cum-Ex- und Cum-Cum-Fälle in Milliardenhöhe
10:57 Führung der Unionsfraktion will Abweichler-Zahl nicht nennen
10:55 Rutte erwartet von Alliierten neue Milliarden für US-Waffen