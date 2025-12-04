Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS-Analyse im Fokus 04.12.2025 13:22:45

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt UBS-Aktie mit Buy

Die UBS-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 41,50 Franken auf "Buy" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen.

Aktienauswertung: Die UBS-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 13:05 Uhr 0.9 Prozent auf 31.14 CHF. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 33.27 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 986’978 UBS-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 15.9 Prozent nach oben. Die UBS-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Pincasso / Shutterstock.com

