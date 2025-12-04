Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’922 0.5%  SPI 17’760 0.5%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’879 0.8%  Euro 0.9340 0.1%  EStoxx50 5’719 0.4%  Gold 4’196 -0.2%  Bitcoin 74’254 -0.9%  Dollar 0.8000 0.1%  Öl 63.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Alphabet A29798540Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Commerzbank-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. verbessert Bewertung auf Neutral
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt UBS-Aktie mit Buy
N26 schliesst sich europäischer Bezahl-Wallet Wero an
Vonovia SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie
Suche...

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investment-Tipp 04.12.2025 13:19:44

Vonovia SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie

Vonovia SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Jonathan Kownator das Vonovia SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Vonovia
23.74 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 39,30 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse. Vonovia profitiere von Infrastrukturinvestitionen und dem EU-Klimafonds.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 13:03 Uhr 0.2 Prozent. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 45.21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 364’698 Vonovia SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 13.1 Prozent abwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Vonovia SE voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten