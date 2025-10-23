Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
|
23.10.2025 10:03:06
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nemetschek SE gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nemetschek SE-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 47.84 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.090 Nemetschek SE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 218.44 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 22.10.2025 auf 104.50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118.44 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 12.12 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
