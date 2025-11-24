Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier legte am Montag dar, warum er den Bewertungsrückgang der Aktien des Triebwerksbauers für übertrieben hält. Er teilt zwar die Ansicht, dass die Konkurrenten GE Aerospace, Safran und Rolls Royce die klareren Anlagestorys zu bieten haben, lobte aber die starke fundamentale Ausgangslage bei MTU, vor allem im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Der Abschlag sei übertrieben für ein Unternehmen ohne Schieflage.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 11:12 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.2 Prozent auf 347.80 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14’403 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 8.7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 03:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.