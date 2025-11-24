MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rating im Fokus
|
24.11.2025 11:29:11
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform
Bernstein Research-Analyst Adrien Rabier hat sich das MTU Aero Engines-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier legte am Montag dar, warum er den Bewertungsrückgang der Aktien des Triebwerksbauers für übertrieben hält. Er teilt zwar die Ansicht, dass die Konkurrenten GE Aerospace, Safran und Rolls Royce die klareren Anlagestorys zu bieten haben, lobte aber die starke fundamentale Ausgangslage bei MTU, vor allem im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Der Abschlag sei übertrieben für ein Unternehmen ohne Schieflage.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 11:12 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.2 Prozent auf 347.80 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14’403 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 8.7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 03:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
10:02
|DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
21.11.25
|MTU Aero Engines sammelt in Dubai Order für über 400 Mio Dollar ein (Dow Jones)
|
20.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)