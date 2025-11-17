Swiss Re-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Dank des guten Nicht-Lebensversicherungsgeschäfts habe der Schweizer Rückversicherer im dritten Quartal stark abgeschnitten, lobte Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie zudem etwas schwächer entwickelt als die europäische Branche.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Swiss Re-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:12 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2.4 Prozent auf 142.05 CHF ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13.62 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 249’698 Swiss Re-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 13.1 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Swiss Re am 27.02.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

