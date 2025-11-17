Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’590 -0.4%  SPI 17’336 -0.3%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’768 -0.5%  Euro 0.9224 0.0%  EStoxx50 5’662 -0.6%  Gold 4’084 0.1%  Bitcoin 75’993 1.3%  Dollar 0.7949 0.1%  Öl 64.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Investment-Note für Richemont-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Swiss Re-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Amazon-Aktie steigt: Black Week im Mittelpunkt der Verkaufsstrategie
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
Siemens-Aktie schwächelt - Analysten uneins über weiteres Potenzial
Suche...
eToro entdecken

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Fokus 17.11.2025 11:28:44

Swiss Re-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Swiss Re-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Prüfung der Swiss Re-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Swiss Re
141.96 CHF -3.07%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Dank des guten Nicht-Lebensversicherungsgeschäfts habe der Schweizer Rückversicherer im dritten Quartal stark abgeschnitten, lobte Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie zudem etwas schwächer entwickelt als die europäische Branche.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Swiss Re-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:12 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2.4 Prozent auf 142.05 CHF ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13.62 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 249’698 Swiss Re-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 13.1 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Swiss Re am 27.02.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Swiss Re,Travis Wolfe / Shutterstock.com