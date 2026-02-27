Swiss Re-Aktie: Deutliches Gewinnwachstum in 2025

Profitieren konnte der Finanzkonzern von relativ wenigen Grossschäden wie auch einer guten Rendite auf seinen Anlagen.

Der Reingewinn belief sich auf 4,8 Milliarden US-Dollar, wie Swiss Re am Freitag mitteilte. Damit lag der Gewinn deutlich über dem Vorjahreswert von 3,2 Milliarden, der allerdings noch von hohen Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft belastet war. Für 2025 hatte sich Swiss Re einen Konzerngewinn von "mindestens 4,4 Milliarden Dollar" zum Ziel gesetzt.

Vom Gewinnanstieg sollen auch die Aktionäre profitieren. Der Verwaltungsrat will der Generalversammlung nun eine um 9 Prozent höhere Dividende von 8,00 Dollar je Aktie beantragen. Zudem will Swiss Re 2026 Aktien im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen, davon 500 Millionen Dollar im Rahmen des nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms.

Mit den Resultaten hat der Rückversicherer die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Diese hatten den Reingewinn im Schnitt (AWP-Konsens) bei 4,69 Milliarden Dollar erwartet. Die Dividende wurde mit 7,59 Dollar ebenfalls nicht klar tiefer erwartet.

Für das laufende Jahr hält der Konzern an dem im Dezember gesetzten Gewinnziel von 4,5 Milliarden Dollar fest, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Gruppe strebe für die nächsten Jahre weiterhin eine Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent unter IFRS an.

Swiss Re sieht sich weiterhin Preisdruck ausgesetzt

Wie die gesamte Branche ist auch Swiss Re ist in der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) zunehmendem Preisdruck ausgesetzt. In der wichtigsten Vertragserneuerungsrunde im Januar sind die Preise mehr oder weniger stabil geblieben.

Swiss Re habe per 1. Januar 2026 Verträge mit einem Prämienvolumen in Höhe von 12,4 Milliarden US-Dollar erneuert, teilte der Konzern am Freitag mit. Das habe in etwa dem zur Erneuerung anstehenden Geschäft entsprochen. Dabei habe der Konzern im Underwriting weiterhin diszipliniert agiert.

Mit Blick auf die Preise sei in dieser Runde eine Erhöhung von 0,3 Prozent bei stabilen Konditionen erzielt worden, hiess es weiter. Zur Vorsicht neigt der Konzern jedoch bei seinen Schadenannahmen. Aufgrund der Inflation und aktualisierter Risikomodelle hätten sich diese um 4,6 Prozent erhöht, womit sich netto ein Preisrückgang von 4,3 Prozent errechne.

Im Rahmen der Vertragserneuerungen legen die Erstversicherer grosse Teile ihrer Verträge mit den Rückversicherungen neu auf. Dabei werden Spitzenrisiken unter anderem für Naturkatastrophen von den Versicherungsgesellschaften an die Rückversicherer übertragen.

In der Januar-Runde stehen grosse Teile des Europa-Geschäfts zur Erneuerung an. Nach Jahren steigender Tarife waren die Preise für Rückversicherer bereits in den letzten Runden zum 1. April und 1. Juli mit verstärktem Fokus auf Asien und den USA unter Druck geraten.

tp/mk

Zürich (awp)