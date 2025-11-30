Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Richemont Aktie

Expertenmeinungen 30.11.2025 18:00:38

So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein

Im letzten Monat wurde die Richemont-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Richemont
170.05 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der Richemont-Aktie abgegeben.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 182,85 CHF beziffert, während der aktuelle Richemont-Kurs an der Börse SWX bei 170,30 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.200,00 CHF17,4428.11.2025
UBS AG196,00 CHF15,0927.11.2025
Deutsche Bank AG180,00 CHF5,7019.11.2025
Bernstein Research200,00 CHF17,4418.11.2025
JP Morgan Chase & Co.190,00 CHF11,5718.11.2025
Deutsche Bank AG170,00 CHF-0,1817.11.2025
Jefferies & Company Inc.190,00 CHF11,5714.11.2025
UBS AG176,00 CHF3,3514.11.2025
Bernstein Research190,00 CHF11,5714.11.2025
Deutsche Bank AG170,00 CHF-0,1814.11.2025
RBC Capital Markets145,00 CHF-14,8614.11.2025
Jefferies & Company Inc.185,00 CHF8,6314.11.2025
Jefferies & Company Inc.185,00 CHF8,6312.11.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Richemont

