|
30.11.2025 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der Richemont-Aktie ein
Im letzten Monat wurde die Richemont-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der Richemont-Aktie abgegeben.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 182,85 CHF beziffert, während der aktuelle Richemont-Kurs an der Börse SWX bei 170,30 CHF liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 CHF
|17,44
|28.11.2025
|UBS AG
|196,00 CHF
|15,09
|27.11.2025
|Deutsche Bank AG
|180,00 CHF
|5,70
|19.11.2025
|Bernstein Research
|200,00 CHF
|17,44
|18.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|190,00 CHF
|11,57
|18.11.2025
|Deutsche Bank AG
|170,00 CHF
|-0,18
|17.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|190,00 CHF
|11,57
|14.11.2025
|UBS AG
|176,00 CHF
|3,35
|14.11.2025
|Bernstein Research
|190,00 CHF
|11,57
|14.11.2025
|Deutsche Bank AG
|170,00 CHF
|-0,18
|14.11.2025
|RBC Capital Markets
|145,00 CHF
|-14,86
|14.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|185,00 CHF
|8,63
|14.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|185,00 CHF
|8,63
|12.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Richemont
