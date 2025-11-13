Richemont 169.26 CHF 5.00% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 185 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung spiegele die Fähigkeit des Luxusgüterkonzerns, Produktneuheiten in einem schwierigen Branchenumfeld zu beschleunigen, noch nicht vollständig wider, schrieb James Grzinic in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.