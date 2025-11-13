Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’241 -0.5%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’102 -1.7%  Bitcoin 75’848 -4.1%  Dollar 0.7942 0.2%  Öl 64.4 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Richemont21048333Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
SHIBA INU: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Wie viel Gewinn eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Frankreich plant Bitcoin-Reserve - Gesetzentwurf signalisiert Krypto-Offensive in Paris
Weniger ist oft mehr: Die optimale ETF-Anzahl im Depot
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...
eToro entdecken

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

170.95
CHF
9.45
CHF
5.85 %
17:39:39
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 18:19:51

Richemont Buy

Richemont
169.26 CHF 5.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 185 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung spiegele die Fähigkeit des Luxusgüterkonzerns, Produktneuheiten in einem schwierigen Branchenumfeld zu beschleunigen, noch nicht vollständig wider, schrieb James Grzinic in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
170.95 CHF 		Abst. Kursziel*:
11.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
169.26 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.25%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten