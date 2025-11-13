Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
170.95CHF
9.45CHF
5.85 %
17:39:39
SWX
14.11.2025 18:19:51
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 185 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung spiegele die Fähigkeit des Luxusgüterkonzerns, Produktneuheiten in einem schwierigen Branchenumfeld zu beschleunigen, noch nicht vollständig wider, schrieb James Grzinic in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
170.95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
169.26 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.25%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
