Geändert am: 27.02.2026 09:32:05

SMI startet fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt legt am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Märkte in Fernost legen am Freitag zu.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Freitag Zuwächse.

So eröffnete der SMI 0,33 Prozent höher bei 13’959,57 Punkten und bleibt auch anschliessend auf grünem Terrain.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI legen zeitweise zu.

Die US-Vorgaben liefern allerdings wenig Impulse. So hatte der Dow Jones hauchdünn im Plus, die NVIDIA belastet von NVIDIA und dem ganzen Halbleitersektor indes im Minus geschlossen. Beide bewegten sich nach Börsenschluss in Europa aber nur noch wenig. Neben der laufenden Berichtssaison schwelt im Hintergrund weiter eine mögliche Eskalation zwischen dem Iran und den USA. Immerhin sind weitere Gespräche für die kommende Woche angekündigt.

"Insgesamt bleibt es eine Phase mit erhöhter Unsicherheit", sagte ein Händler. Die Sorgen um die KI-Disruption seien noch nicht verschwunden und Anleger kämen eher zögerlich in den Sektor zurück. Und auch die Volatilität dürfte noch eine Zeit anhalten. Im Fokus stehen noch einmal zahlreiche Unternehmen mit ihren Bilanzen. Auf der Konjunkturseite ist es derweil relativ ruhig.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX quasi unverändert bei 25'294,37 Punkten (+0,02 Prozent) und steht auch im Anschluss nahe der Nulllinie.

Damit behauptet der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag und bleibt deutlich über der 25'000-Punkte-Marke.

Aus geopolitischer Sicht behalten die Anleger den Iran-Konflikt im Auge. Die Islamische Republik kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Aussenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Das US-Militär hat inzwischen eine massive Streitmacht in die Region verlegt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones ging 0,04 Prozent höher bei 49'499,51 Punkten aus dem Handel.
Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 1,18 Prozent und schloss bei 22'878,38 Zählern.

Deutliche Kursverluste von NVIDIA trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag belastet. Die Anleger zeigten sich vorsichtig, nachdem die weltweit bedeutendsten Börsen - angetrieben vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) - von Rekord zu Rekord geeilt waren. Hinzu kamen nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den Vereinigten Staaten die weiterhin schwelenden Zoll-Unsicherheiten, da US-Präsident Donald Trump umgehend alternative Massnahmen angekündigt hatte. Der Ausgang der Atomverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ist ebenfalls ungewiss. Im schlimmsten Fall könnte ein Angriff der USA folgen.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf die Zweischneidigkeit der starken NVIDIA-Zahlen und der Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung: "Längst sind Signale eines schnelleren KI-Ausbaus, wie sie NVIDIA lieferte, kein Grund mehr für Anleger, in Jubel-Arien zu verfallen. Sie kennen die Kehrseite der Medaille: die Disruption durch KI. Wenn der KI-Ausbau schneller verläuft als gedacht, ist auch die Wahrscheinlichkeit grösser, dass dies ebenso für die KI-Disruption gilt."

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,16 Prozent bei 58'850,27 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite aktuell (08:52 Uhr) 0,39 Prozent auf 4'162,88 Zähler.

In Hongkong zieht der Hang Seng letztlich um 1,01 Prozent auf 26'647,42 Zähler an.

Die Börsen in Tokio, Seoul und Sydney steuern auf starke Februar-Gewinne und den besten Februar überhaupt zu. Asiatische Aktien haben europäische und US-Titel klar hinter sich gelassen - befeuert in erster Linie von Technologiewerten und den Hoffnungen zum KI-Boom. Am Freitag folgen Technologiepapiere aber überwiegend ihren US-Pandents nach unten. Dort vermochten selbst starke Geschäftszahlen des KI-Dickschiffs NVIDIA keine positiven Akzente setzen. Vermehrt wurde die Nachhaltigkeit der eigentlich überzeugenden Geschäftsentwicklung in Frage gestellt. Händler sprechen von den bekannten KI-Sorgen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
