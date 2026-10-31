So schätzen Analysten die Intel-Aktie ein

Die Intel-Aktie wurde im Oktober 2026 von 25 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen die Intel-Aktie zu kaufen, 20 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 90,12 USD, was einem Anstieg von 24,36 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 65,76 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 75,00 USD 14,05 30.10.2026 Bernstein Research 75,00 USD 14,05 30.10.2026 Barclays Capital 75,00 USD 14,05 30.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 100,00 USD 52,07 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 85,00 USD 29,26 30.10.2026 Bernstein Research 110,00 USD 67,27 27.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 85,00 USD 29,26 19.10.2026

Redaktion Finanzen.net