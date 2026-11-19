NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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19.11.2026 18:00:32
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags schwächer
Der NASDAQ Composite gibt derzeit nach.
Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.57 Prozent leichter bei 24’290.46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.55 Prozent auf 24’809.05 Punkte an der Kurstafel, nach 24’429.88 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’939.62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24’254.94 Einheiten.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 2.26 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26’430.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’331.09 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’564.23 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.54 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 7.97 Prozent auf 1.49 USD), Ceva (+ 7.42 Prozent auf 27.06 USD), Amtech Systems (+ 6.08 Prozent auf 12.56 USD), Woodward (+ 5.50 Prozent auf 336.63 USD) und Intel (+ 5.16 Prozent auf 57.49 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-20.75 Prozent auf 6.30 USD), Century Casinos (-16.29 Prozent auf 0.20 USD), Donegal Group B (-8.21 Prozent auf 25.39 USD), Net 1 Ueps Technologies (-7.49 Prozent auf 3.09 USD) und SIGA Technologies (-6.61 Prozent auf 2.62 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 24’501’415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.660 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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