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Intel Aktie 941595 / US4581401001

47.36
CHF
-0.64
CHF
-1.32 %
15:17:22
BRXC
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10.11.2026 15:07:09

Intel Sector Perform

Intel
47.36 CHF -1.32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel nach einem Investorengespräch auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Das Management des Prozessorhersteller rechne 2027 mit einem Wachstumsjahr, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es werde davon ausgegangen, dass die Stärke im Rechenzentren-Bereich die Auswirkungen von Lieferengpässen und die Schwäche im PC-Segment mehr als ausgleiche. Der Experte hält seine neutrale Bewertung der Aktie aufgrund der hohen Bewertung und fehlender Kurstreiber aufrecht./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Intel-Kurs >5 >10
Fallender Intel-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 75.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 58.39 		Abst. Kursziel*:
28.45%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 59.21 		Abst. Kursziel aktuell:
26.67%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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