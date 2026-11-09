Intel Aktie 941595 / US4581401001
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Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel nach einem Investorengespräch auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Das Management des Prozessorhersteller rechne 2027 mit einem Wachstumsjahr, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es werde davon ausgegangen, dass die Stärke im Rechenzentren-Bereich die Auswirkungen von Lieferengpässen und die Schwäche im PC-Segment mehr als ausgleiche. Der Experte hält seine neutrale Bewertung der Aktie aufgrund der hohen Bewertung und fehlender Kurstreiber aufrecht./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 75.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 58.39
|
Abst. Kursziel*:
28.45%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 59.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.67%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
09.11.26
|Intel Aktie News: Intel reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Intel Aktie News: Intel steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|15:07
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:07
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15:07
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|47.36
|-1.32%
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|15:07
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