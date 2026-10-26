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Verkaufsempfehlungen KW 43 26.10.2026 03:34:42

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 15’036.28 19.53 SKUBAU
    Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
    Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
    SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
    Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
    Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
    Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

    13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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