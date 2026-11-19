Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.56 Prozent höher bei 24’810.50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.55 Prozent auf 24’809.05 Punkte an der Kurstafel, nach 24’429.88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24’765.20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24’939.62 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 0.172 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’430.89 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 26’331.09 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’564.23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6.78 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 10.14 Prozent auf 1.52 USD), Woodward (+ 8.36 Prozent auf 345.76 USD), AXT (+ 7.86 Prozent auf 38.41 USD), Intel (+ 7.61 Prozent auf 58.83 USD) und Ceva (+ 5.95 Prozent auf 26.69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-25.16 Prozent auf 5.95 USD), Donegal Group B (-16.49 Prozent auf 23.10 USD), AmeriServ Financial (-8.80 Prozent auf 4.25 USD), Nortech Systems (-5.32 Prozent auf 10.85 USD) und Geron (-4.10 Prozent auf 0.95 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’474’820 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.660 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

2027 präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 21.43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch