Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.34 Prozent leichter bei 27’288.83 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1.43 Prozent auf 27’543.64 Punkte an der Kurstafel, nach 27’943.74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 27’621.64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27’152.02 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 29’187.55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30’046.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 25’008.24 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8.26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Kraft Heinz Company (+ 3.80 Prozent auf 25.41 USD), Adobe (+ 2.02 Prozent auf 248.00 USD), Paychex (+ 1.69 Prozent auf 117.64 USD), Intuit (+ 1.57 Prozent auf 347.06 USD) und Automatic Data Processing (+ 1.54 Prozent auf 314.71 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Lumentum (-8.52 Prozent auf 545.80 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.92 Prozent auf 102.78 USD), Sandisk (-7.73 Prozent auf 816.63 USD), Nebius (-7.65 Prozent auf 107.01 USD) und Intel (-7.41 Prozent auf 55.24 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 40’356’683 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.38 Prozent.

Redaktion finanzen.ch