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20.11.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Intel
Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,6 Prozent auf 53,14 USD ab.
Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 4,6 Prozent auf 53,14 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'881 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 52,39 USD. Bei 54,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 22'256'492 Intel-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 62,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,042 USD aus. Am 29.10.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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