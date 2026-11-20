Um 20:26 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 8,2 Prozent auf 133,94 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'881 Punkten realisiert. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 133,57 USD ab. Mit einem Wert von 143,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 60'721'392 Stück.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 44,96 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 133,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 0,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,794 USD. Am 17.11.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 115.84 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 103,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57.01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 23.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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