Um 16:28 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 55,39 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 23'397 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 53,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'894'319 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 156,98 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 40,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,042 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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