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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel von 150 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Servergeschäft laufe sehr stark, aber die Schwäche im PC-Bereich dürfte ein Rückschlag für die Aktien sein, schrieb James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung des Quartalsberichts. Er rechnet mit einer massiven Kurskorrektur nach dem schwachen Ausblick./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:50 / EDT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.