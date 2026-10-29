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Intel Aktie 941595 / US4581401001

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30.10.2026 06:45:28

Intel Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel von 150 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Servergeschäft laufe sehr stark, aber die Schwäche im PC-Bereich dürfte ein Rückschlag für die Aktien sein, schrieb James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung des Quartalsberichts. Er rechnet mit einer massiven Kurskorrektur nach dem schwachen Ausblick./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Intel Corp. Neutral
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Intel Corp. 		Analyst:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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