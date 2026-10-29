Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intel Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel von 150 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Servergeschäft laufe sehr stark, aber die Schwäche im PC-Bereich dürfte ein Rückschlag für die Aktien sein, schrieb James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung des Quartalsberichts. Er rechnet mit einer massiven Kurskorrektur nach dem schwachen Ausblick./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Neutral
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 100.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 92.07
|
Abst. Kursziel*:
8.61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 92.08
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.60%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
06:33
|Intel enttäuscht mit Prognose - Aktie bricht nachbörslich ein (AWP)
|
29.10.26
|FirstFT: Intel stock drops 16% as it forecasts weaker chip sales (Financial Times)
|
29.10.26
|Intel-Prognose enttäuscht Börse - Aktie bricht ein (AWP)
|
29.10.26
|Intel shares fall 22% as weak sales outlook dents turnaround (Financial Times)
|
29.10.26
|Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Intel Aktie News: Intel am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Ausblick: Intel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Intel Corp.
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|77.09
|-0.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|
RBC Capital Markets
EVOTEC Outperform
|07:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
WACKER CHEMIE Hold
|06:48
|
JP Morgan Chase & Co.
MTU Aero Engines Overweight
|06:47
|
JP Morgan Chase & Co.
adidas Overweight
|06:45
|
Goldman Sachs Group Inc.
Intel Neutral
|06:45
|
RBC Capital Markets
adidas Outperform
|06:44
|
Goldman Sachs Group Inc.
Amazon Buy