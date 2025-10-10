Sell für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 47 auf 49 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv.

Aktienauswertung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 10:35 Uhr um 0.4 Prozent auf 58.60 CHF nach. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 16.38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 327’146 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Auf Jahressicht 2025 gewann der Anteilsschein 21.8 Prozent. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

