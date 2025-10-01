Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

02.10.2025 07:36:06

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
57.19 CHF 0.31%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin attestierte dem Automatisierungskonzern am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht derzeit solide Geschäftstrends, vor allem im Bereich der Elektrifizierung. Gegenwind gebe es im Bereich der E-Mobilität. Kukhnin geht davon aus, dass die Prognose für das Umsatzwachstum weiterhin auf eine prozentual zweistellige Steigerung hindeuten wird. Präzisiert werden könnte aber das Ziel für die bereinigte operative Marge (Ebita)./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 22:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 22:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
54.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
57.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6.09%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
57.19 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.58%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

