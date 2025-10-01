ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin attestierte dem Automatisierungskonzern am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht derzeit solide Geschäftstrends, vor allem im Bereich der Elektrifizierung. Gegenwind gebe es im Bereich der E-Mobilität. Kukhnin geht davon aus, dass die Prognose für das Umsatzwachstum weiterhin auf eine prozentual zweistellige Steigerung hindeuten wird. Präzisiert werden könnte aber das Ziel für die bereinigte operative Marge (Ebita)./tih/ag;