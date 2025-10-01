ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
59.36CHF
0.90CHF
1.54 %
11:16:22
SWX
08.10.2025 09:15:41
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Veräußerung des Robotik-Geschäfts an die Softbank Group sei eine kleine, aber klar positive Transaktion für den Technologiekonzern, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59.24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
59.36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.34%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|59.38
|1.57%
