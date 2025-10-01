Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.10.2025

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Veräußerung des Robotik-Geschäfts an die Softbank Group sei eine kleine, aber klar positive Transaktion für den Technologiekonzern, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
59.24 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.16%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
59.36 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.34%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

