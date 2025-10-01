Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.10.2025 11:05:58

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB anlässlich des Verkaufs der Robotik-Sparte an Softbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 51 Franken belassen. Er begrüße den Zeitpunkt, den Preis von rund 5,4 Milliarden US-Dollar und den gewählten Weg, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Ausgliederung samt Börsengang wäre die am wenigsten bevorzugte Option für einen Ausstieg gewesen./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
51.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
59.22 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.88%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
59.20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.85%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

11:05 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:15 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 ABB Neutral UBS AG
30.09.25 ABB Underweight Barclays Capital
30.09.25 ABB Underperform Bernstein Research
mehr Analysen
