Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 53 auf 52 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa stellte in einer am Montag vorliegenden Studie aufgrund ihrer Auswertungen ein vorerst nur begrenztes Wachstum des Industriekonzerns in Aussicht. Wegen der Anzeichen vom US-Markt zeichne sich eine Verlangsamung im dritten und vierten Quartal ab. Sie senkte daraufhin ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebita)./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 16:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



