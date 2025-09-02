Schwacher Handel in London: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel im Minus

Schlussendlich fiel der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.87 Prozent auf 9’116.69 Punkte zurück. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.695 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 9’196.34 Punkte an der Kurstafel, nach 9’196.34 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9’108.23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9’196.46 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’068.58 Punkten auf. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 02.06.2025, bei 8’774.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8’363.84 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10.37 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9’357.51 Punkten. Bei 7’544.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 5.15 Prozent auf 19.19 GBP), Unilever (+ 1.37 Prozent auf 47.28 GBP), BP (+ 0.73) Prozent auf 4.34 GBP), Haleon (+ 0.69 Prozent auf 3.63 GBP) und Compass Group (+ 0.60 Prozent auf 25.32 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-5.26 Prozent auf 3.11 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-4.61 Prozent auf 2.27 GBP), Whitbread (-4.54 Prozent auf 29.83 GBP), Legal General (-4.48 Prozent auf 2.35 GBP) und Unite Group (-4.33 Prozent auf 6.75 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 116’500’373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211.152 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Taylor Wimpey-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch