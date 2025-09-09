Unilever 49.71 CHF -0.86% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Die Anlagestory der The Magnum Ice Cream Company (TMICC) sei überzeugend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages. Das vor der Abspaltung stehende Eiscreme-Geschäft des Konsumgüterkonzerns bleibe aber zunächst eine "show me story", müsse sich also erst durch Ergebnisse beweisen./rob/ag/gl;

