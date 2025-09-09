Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.71CHF
-0.43CHF
-0.86 %
09.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.09.2025 07:25:40
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Die Anlagestory der The Magnum Ice Cream Company (TMICC) sei überzeugend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages. Das vor der Abspaltung stehende Eiscreme-Geschäft des Konsumgüterkonzerns bleibe aber zunächst eine "show me story", müsse sich also erst durch Ergebnisse beweisen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41.20 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
46.26 £
|
Abst. Kursziel*:
-10.94%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
46.28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.98%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
|
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
09.09.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Ben & Jerry's: Mitbegründer drängen auf Trennung von Unilever vor Börsengang (Spiegel Online)
|
09.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever verteidigt Stellung am Mittag (finanzen.ch)
|
08.09.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)