Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

49.71
CHF
-0.43
CHF
-0.86 %
09.09.2025
BRXC
Unilever Sell

Unilever
49.71 CHF -0.86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Die Anlagestory der The Magnum Ice Cream Company (TMICC) sei überzeugend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages. Das vor der Abspaltung stehende Eiscreme-Geschäft des Konsumgüterkonzerns bleibe aber zunächst eine "show me story", müsse sich also erst durch Ergebnisse beweisen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.20 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
46.26 £ 		Abst. Kursziel*:
-10.94%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
46.28 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.98%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

