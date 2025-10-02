Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

46.43
CHF
-0.95
CHF
-2.00 %
02.10.2025
BRXC
03.10.2025

Unilever Buy

Unilever
46.43 CHF -2.00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5100 auf 5050 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch im vergangenen Monat scheine übertrieben, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er macht sich weniger Sorgen als der Markt über abnehmende Dynamik im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und den Wandel in den Vertriebswegen. Die Bewertung der Unilever-Aktien hält Sykes für zu niedrig./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Buy
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.63 £ 		Abst. Kursziel*:
15.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.81 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15.27%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

Analysen zu Unilever plc

08:44 Unilever Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Unilever Outperform Bernstein Research
29.09.25 Unilever Overweight Barclays Capital
26.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
