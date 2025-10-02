Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
46.43CHF
-0.95CHF
-2.00 %
02.10.2025
BRXC
03.10.2025 08:44:48
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5100 auf 5050 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch im vergangenen Monat scheine übertrieben, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er macht sich weniger Sorgen als der Markt über abnehmende Dynamik im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und den Wandel in den Vertriebswegen. Die Bewertung der Unilever-Aktien hält Sykes für zu niedrig./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever plc Buy
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.63 £
|
Abst. Kursziel*:
15.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.81 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.27%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
