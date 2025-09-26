Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
47.47CHF
-0.53CHF
-1.10 %
26.09.2025
29.09.2025 07:17:05
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5600 auf 5300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika habe das Wachstum im dritten Quartal gebremst, schrieb Warren Ackerman am Montag. Der Konsumgüterkonzern habe aus seiner Sicht achtzehn Monate eines etwa vier- bis fünfjährigen Turnarounds absolviert./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
53.00 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
44.12 £
Abst. Kursziel*:
20.13%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
44.12 £
Abst. Kursziel aktuell:
20.13%
Analyst Name::
Warren Ackerman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
