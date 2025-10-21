Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’623 -0.1%  SPI 17’361 -0.1%  Dow 47’013 0.7%  DAX 24’330 0.3%  Euro 0.9235 0.1%  EStoxx50 5’687 0.1%  Gold 4’116 -5.5%  Bitcoin 89’480 2.1%  Dollar 0.7959 0.4%  Öl 61.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So viel Gewinn hätte ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Cardano: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Anlage im Blick 21.10.2025 19:43:11

So viel Gewinn hätte ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Engagement in Stellar hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Stellar wurde am 20.10.2022 zu einem Wert von 0.1100 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9’094.35 Stellar. Da sich der Wert eines Coins am 20.10.2025 auf 0.3252 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’957.76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 195.78 Prozent zugenommen.

Am 03.11.2024 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.090671 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.12.2024 bei 0.5647 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Inside Krypto

12:43Finixio Crypto Logo Bitcoin Kurzfristiger Trend: Bullish in Richtung 115.000$
07:25Finixio Crypto Logo Bitcoin: Kann der Preis im Oktober noch nach oben schiessen oder ist der „Uptober“ abgesagt?
07:21Finixio Crypto Logo ChatGPT Prognose – XRP, Cardano und BitcoinHyper
20.10.25Finixio Crypto Logo Der Solana Meme Crypto Trading Bot – Snorter Token
20.10.25Finixio Crypto Logo Bitcoin-Prognose: Bullisches Momentum nimmt zu, während $BTC 113.000 erreicht
20.10.25Finixio Crypto Logo Krypto News: Chinesische Tech-Giganten setzen Pläne für Stablecoins in Hongkong aufgrund zunehmender Regulierung durch Peking aus
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025