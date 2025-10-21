|Anlage im Blick
So viel Gewinn hätte ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Engagement in Stellar hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Stellar wurde am 20.10.2022 zu einem Wert von 0.1100 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9’094.35 Stellar. Da sich der Wert eines Coins am 20.10.2025 auf 0.3252 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’957.76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 195.78 Prozent zugenommen.
Am 03.11.2024 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.090671 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.12.2024 bei 0.5647 USD.
Redaktion finanzen.net
