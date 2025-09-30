Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
47.37CHF
-0.10CHF
-0.20 %
09:01:39
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2025 07:45:47
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 3800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes passte am Dienstag nochmals seine Erwartungen für das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns an. In dem Jahresviertel geht er von weniger organischem Wachstum aus als der Konsens, der also verfehlt werden dürfte und sinken müsse./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
43.87 £
|
Abst. Kursziel*:
-13.38%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
43.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.08%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
|
29.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Kaum Veränderungen: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
29.09.25
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Montagvormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
29.09.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)